Ville de Dakar : Barthélémy Dias adresse officiellement sa demande d’audience au président Macky Sall.

Après 100 jours passés à la tête de la ville de Dakar, le maire Barthélémy Dias, dans une conférence de presse a décliné les initiatives déjà entamées après l’installation du bureau municipal. Parmi elles, le programme de réhabilitation de la voirie urbaine avec notamment un prêt de 20 milliards pour prendre en charge des localités comme les Parcelles Assainies. Mais aussi, sur le volet social, éducatif et environnemental, le maire Barthélémy Dias a évoqué plus que jamais son engagement pour dérouler tranquillement son mandat municipal.



En effet, très attendu sur la question qui secoue la toile ces derniers jours concernant les recrutements de Guy Marius Sagna et du Capitaine Touré, le maire de la ville de Dakar estime trouver plus important la prise en charge des questions de développement de la ville. C’est ainsi qu’il a estimé important d’adresser une demande d’audience adressée au chef de l’État. En réalité, le maire Barthélémy Dias avait même réitéré sa volonté de travailler avec l’État du Sénégal dans l’intérêt des populations Dakaroises.



« Je n’ai pas le temps de m’amuser. Mais je veux juste une collaboration constructive, objective et durable. Aussi, je tiens à préciser que je ne suis pas une personne qui cède aux menaces ou aux intimidations… », fera noter le maire de Dakar en attendant que cette audience lui soit accordée par le chef de l’État...

Source : https://www.jotaay.net/Ville-de-Dakar-Barthelemy-D...