Viol sur mineures : La version incroyable de Serigne Khadim Mbacké devant les enquêteurs

De 28 lors de l’émission de l’avis de recherche, le nombre de victimes présumées a augmenté après l’annonce de son arrestation. Interpellé sur la cavale qui l’a mené en Casamance, en Gambie pour un blindage mystique, relaie Libération, Serigne Khadim Mbacké a dit aux enquêteurs qu’il n’était pas lui-même. « J’étais malade », a-t-il servi. Une défense qui ne tiendra sans doute pas face aux multiples accusations portées à son encontre.



Au mois de mars à Touba, une affaire de comportement immoral a été rendue publique. Plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la police et de la gendarmerie. Serigne Khadim Mbacké, se doutant de quelque chose, avait fui. Après plus d’un mois, les familles des victimes ont déposé une plainte commune auprès du délégué de procureur près le Tribunal d’Instance de Mbacké.



Le chef du parquet local, S.O. Diallo, s’est chargé de l’affaire malgré sa délicatesse. Le Procureur de Mbacké a adressé une demande officielle au chef de service du commissariat de Ndamatou afin de mener une enquête et procéder à une arrestation.

Les hommes du commissaire Thiombane ont immédiatement commencé à enquêter pour résoudre cette affaire délicate. Cependant, les policiers de Ndamatou ont récemment découvert que le suspect est revenu à Touba.

