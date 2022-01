Violence à Sedhiou entre And Nawle et Benno avec des blessés et dégâts : Madina Wandifa bascule, les religieux appellent au calme Ces dernières heures ont été d’une violence inouïe à Sédhiou et à Madina Wandifa occasionnant des blessés et d’importants dégâts matériels notamment sur les véhicules. Benno Bokk Yakaar et And Nawlé Suxalé Sunu Gox se sont affrontés à Sédhiou dans la nuit du lundi au mardi, et quelques heures plus tard des scènes de batailles rangées ont opposé les partisans du maire de Madina Wandifa à ceux du candidat Kaba Faty. Le risque d’embrasement inquiète et les religieux sont montés au créneau pour appeler à la retenue et au calme.

L ’escalade de la violence qui oppose les militants de la coalition And Nawlé Suxalé Sunu Gox à ceux de Benno Bokk Yakaar depuis l’ouverture de la campagne électorale est montée de plusieurs crans ces dernières heures à Sédhiou.



Dans la nuit de lundi à mardi, les deux camps en sont venus aux mains aux environs de trois heures la nuit. Le matin, quelques scènes de violence les ont à nouveau opposés. Des blessés légers et des dommages sur des véhicules sont enregistrés de part et d’autre.



Ce mardi en milieu de matinée, Ibrahima Moulaye Touré de And Nawlé a donné une conférence de presse pour faire observer ce qui suit : « ils ont attaqué mes militants devant ma porte. La deuxième fois, ils ont attaqué un de nos militants qui était en train de filmer la destruction du jardin public de la place du marché et la troisième fois, c’est Abdoulaye Diop lui-même qui s’est permis de bloquer notre convoi et ils ont cassé les vitres d’un de mes véhicules. Abdoulaye Diop n’a qu’à arrêter cela » soutient-il avec force.



Et de poursuivre « nous sommes des partisans de la paix mais on ne se laissera jamais faire. Il est sûr qu’il va perdre ces élections c’est pourquoi il fait usage de la violence et nous allons déposer une plainte auprès du procureur ».



Une heure plus tard, la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar du maire sortant Abdoulaye Diop a fait face à la presse.



Et c’est Ousmane Mané qui a apporté la réponse : « la violence, il faut la chercher dans le camp de celui qui nous accuse d’être des violents. C’est eux qui sont violents en empêchant à nos militants de passer. Ils n’en sont pas à leur première tentative et on ne se laissera pas faire », indiquera Ousmane Mané avant d’ajouter que « le ministre maire Abdoulaye Diop est un homme épris de paix, il n’aime pas la violence et nous a toujours instruits à œuvrer dans ce sens ».



A Madina Wandifa également, des scènes de violence ont opposé les partisans du maire sortant Malang Sény Faty à ceux de Kaby Faty occasionnant des dégâts importants. L’imam ratib de la grande mosquée de Sédhiou El Hadji Boubacar Dramé a également fait une déclaration pour appeler au calme. De même, le khalife général de la famille Kountiyuou de N’diassane à Sédhiou Cheick Mouhamed Babou a appelé les différents acteurs politiques à la retenue et au calme, calme qui reste jusqu’ici précaire malgré le dispositif de sécurité qui veille au grain.

Sud Quotidien



