Violence à ascendant : Cet enfer que son fils cadet a infligé à Ndèye Ngoné Mbengue, sa mère

Étudiant en mécanique, Mouhamed Sembène est sous une influence néfaste. Entre drogue, vol et violence à l'encontre de sa maman, il a déjà séjourné en prison. En sus de sa condamnation, il a même été interné à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, pour une cure de désintoxication.



Lors de son traitement, il a tenté de se suicider. Renvoyé chez lui par les blouses blanches à cause de son mauvais comportement, il a repris de plus belle ses activités délictueuses. D’ailleurs, il sera exclu du collège ainsi que de son école privée, avant que sa mère ne lui paie une formation en mécanique dans un établissement de la place. Mais, c'est loin d'être suffisant pour lui.



En effet, il est devenu incontrôlable quand le visa pour les USA lui a été refusé. Déterminé à quitter le pays, il a menacé sa mère de prendre une pirogue pour rejoindre l’Europe



Impuissante face à la situation, sa daronne a passé l'éponge, espérant un changement de sa part. Mais son cadet n’en fait qu’à sa tête. La goutte d’eau a fini par faire déborder le vase. Sous l’emprise de la drogue, Mouhamed Sembène est entré dans le salon et s’est dirigé vers sa mère et l’a étranglée.



Elle a été sauvée de justesse par ses voisins qui ont été alertés par ses cris. Jugé à la barre du tribunal d’instance de Dakar, il a reconnu les faits de violences et injures qui lui sont reprochés.



Sa mère, quant à elle, est revenue à la charge en soutenant : “ Il était au collège Cathédrale. Là aussi, il a été renvoyé. Avec sa bande, il a volé ma carte bancaire pour jouer à 1xbet. Il n'a pas épargné les femmes de ménage et refusait de manger avec elles. Quand on lui servait à manger, il jetait l'assiette. Il les violentait. Quand j'essayais de le raisonner, il me traitait de tous les noms d'oiseaux. Il m'a étranglée à deux reprises. Quand je m'enfermais dans ma chambre, il défonçait la porte et prenait tout ce qu'il trouvait. La dernière fois, j'étais assise en train de pleurer toute la journée, car il est venu me brutaliser avant de m’injurier. Je reconnais que j’ai échoué dans son éducation. Qu’il rentre chez son père ”.



La représentante du ministère public a requis six mois d’emprisonnement ferme contre Mouhamed Sembène. Calme et serein malgré les déclarations accablantes de sa mère, le prévenu déclare : “ Je jure de ne plus utiliser de drogue. Je vais continuer mon traitement ”.



Malgré ses promesses, Mouhamed Rassoul Sembène est reconnu coupable des chefs qui lui sont reprochés. Il a écopé de trois mois d'emprisonnement ferme, avec une amende de 20 000 FCfa.