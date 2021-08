Violence à ascendant : pour de l’argent Ameth Kéba Cissé tabasse sa mère La dame Yacine Cissé s’est plainte d’agression physique et morale de la part de son fils. Sa fille ayant construit un magasin destiné à la location pour aider la famille à gérer les dépenses, son fils, Ameth Kéba Cissé âgé de 28 ans qui faisait le courtage, lui trouve une cliente. Le montant de la location fixé à 150. 000 F Cfa, la cliente lui remet 450.000 FCFA comme caution et 50.000 F CFA au jeune homme pour ses services. Sa mère lui remet également la même somme pour le récompenser. Mais plutôt que de la remercier, le jeune homme trouve la somme dérisoire.

Quelques jours après, il revient à la charge et réclame l’argent à sa maman qui refuse, lui faisant savoir qu’elle a confié l’argent à une connaissance. Non satisfait par cette réponse, il traite sa mère de menteuse tout en l’injuriant.



Surprise par les insanités de son fils, la dame le réprimande. Furieux, le garçon saute sur elle et la roue de coups de poings. Et n’eût été l’intervention des autres membres de la famille, l’irréparable allait être commis.



Face aux limiers, le jeune homme nie les faits et soutient que sa maman a voulu le rouler dans la farine en dépit de ses efforts pour lui trouver un client. Ce qui l’aurait mis en colère tout en niant l’avoir frappée encore moins l’injurier. Malgré ses dénégations, les témoignages des autres membres de la famille, présents lors de l’affrontement, l’incriminent davantage. Il a été arrêté et déféré au parquet en attendant d’être fixé sur son sort.

