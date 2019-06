Violence faites aux femmes : les femmes activistes de Kébémer lancent ‘’la boutique de droit’’

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2019 à 14:33 | | 0 commentaire(s)|

Les femmes de Kébémer regroupées au sein du réseau des femmes activistes ont organisé une marche dans leur localité pour dire non à la vague de violences faites aux femmes. A l’issue de leur marche, la coordonnatrice du réseau, Mme Samuela Tine Ndiaye a informé que son organisation a mis en place une maison de la femme et une boutique de droit pour mieux encadrer, informer et aider les femmes, victimes de violence.