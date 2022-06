Violence verbale: les jeunes de Grand Yoff pour un bannissement des politiciens et... Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Juin 2022 à 05:42 | | 0 commentaire(s)| La violence verbale est de plus en plus récurrente dans la scène politique. Une situation dénoncée par certains habitants de grand Yoff. Ils incitent les jeunes à se focaliser sur ceux qui ont de belles perspectives d'avenir, avec des solutions de sorties de crise pertinentes. Au contraire des politiciens qui ne sont obnubilés que par leurs intérêts personnels.



Accueil Envoyer à un ami Partager