Violences contre les femmes : le réseau Siggil Jiggen demande l’activation de la loi contre le viol Le réseau Siggil Jiggen réclame l’activation de la loi contre le viol pour freiner la recrudescence des violences faites aux femmes.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019

« Il y a de plus en de violence et de viols contre les femmes. La dernière en date est le meurtre de Khady Sèye à Touba. C’est très bien qu’il y ait un projet de loi pour criminaliser les viols, mais il y a trop de lenteurs, nous voulons l’activation de l’application de cette loi », a, en effet, déclaré Safiéteau Diop du réseau Siggil Jiggen sur la RFM.

Et de poursuivre, « il faut également que les familles et les victimes de violence et de viol, dénoncent ces faits pour aider à les éradiquer ».



