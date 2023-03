Violences dans l’arène: Les travailleurs de Seras déplorent et demandent des solutions Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mars 2023 à 17:04 | | 0 commentaire(s)| Les violences dans l’arène deviennent de plus en plus récurrentes. Après chaque combat de lutte, les supporters et accompagnants de lutteures frustrés se mettent à des scènes de violences. A défaut de faire arrêter des combats, ils se mettent à détruire les chaises de l’arène de lutte. Leral a fait une déscente à Seras, trouve que les vendeurs de viande, opérant sur le site désapprouvent. Ils estiment que des solutions doivent être trouvées pour résoudre le problème de la violence dans l’arène. D’autres parmi eux, dénonce la manque d’équité dans le traitement des informations de lutte. D’après ces fans de lutte, certains reporters de médias refusent souvent de dire objectivement la vérité.



