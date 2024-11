Violences électorales – Sortie de Ousmane Sonko : la coalition Sàmm Sa Kàddu parle d'un « appel au meurtre assumé » et…

"Le convoi national de la coalition Sàmm Sa Kàddu qui va à la rencontre des Sénégalais depuis le début de la campagne a été la cible de multiples attaques durant son parcours". La tête de liste de la coalition PASTEF Ousmane Sonko a formellement demandé, sur sa page Facebook, à ses militants d’empêcher à la coalition de faire sa campagne", a déclaré ladite coalition dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu.



Poursuivant, la Conférence des présidents a martelé. "Un appel au meurtre assumé par l’actuel Premier ministre sénégalais puisqu’il n’y a pas d’autre possibilité que la mort pour empêcher la coalition Sàmm Sa Kàddu de faire campagne conformément aux dispositions de la loi. Ousmane Sonko, dévoré par la peur de la défaite, tente désespérément de museler la démocratie en tentant d’instaurer un climat de terreur. La coalition Sàmm Sa Kàddu tient Ousmane Sonko pour responsable de tout ce qui pourrait arriver à ses membres, ses militants, ses sympathisants et ses électeurs". Et de conclure : « Sàmm Sa Kàddu interpelle le Président de la République et la communauté internationale sur cette déclaration grave de Ousmane Sonko. »

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Violences-electorales-So...