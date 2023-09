Violentes Pluies et Vents Destructeurs : Chaos Routier à Dakar ce lundi matin Rédigé par leral.net le Mardi 26 Septembre 2023 à 04:53 | | 0 commentaire(s)| Ce matin vers 7 heures, une tempête s'est abattue sur une grande partie de la capitale sénégalaise, provoquant de fortes pluies et des vents violents qui ont laissé de nombreux dégâts sur leur passage. Au rond-point Ouakam, juste après le marché, un arbre a été renversé par la puissance des vents, tombant sur une voiture en cours de route et créant ainsi d'énormes difficultés pour les usagers de la route. Les autorités locales sont mobilisées pour rétablir la circulation et gérer les conséquences de cette intempérie.



Accueil Envoyer à un ami Partager