Violentes manifestations à Pikine: Un jeune homme de35 ans perd la vie La situation à Pikine est devenue de plus en plus tendue, ce lundi 31 juillet 2023, à la suite de violentes manifestations, qui ont tragiquement coûté la vie à un jeune homme du nom de B. Bâ, âgé d'environ 35 ans. Blessé par balle, lors des manifestations, il a succombé à ses blessures, provoquant une montée de colère et de tristesse parmi les manifestants.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2023

Les circonstances de sa mort sont entourées de controverse, avec des manifestants, affirmant qu'il a été victime de tirs délibérés. Ces manifestations sont le résultat du mécontentement face aux nouvelles charges, portées contre l'opposant du président Macky Sall, qui a été placé en garde à vue.



Les manifestations ont pris une tournure violente lorsque des groupes de jeunes ont exprimé leur colère face aux nouvelles charges contre l'opposant politique au président Macky Sall. Au cours de ces manifestations, B. Bâ, un jeune homme de 35 ans, a été atteint par une balle au niveau des côtes, selon les affirmations des manifestants. Les tensions étaient palpables, alors que les manifestants portaient B. Bâ en criant, dénonçant les violences qu'ils pensaient avoir été commises contre lui.



Dans une tentative désespérée de sauver sa vie, B. Bâ a été conduit à un Poste de santé de la place où le blessé n’a pas été reçu. Cependant, la situation s'est encore compliquée lorsque les médecins de l'Hôpital Dominique de Pikine auraient aussi, refusé de le prendre en charge.



Finalement, la victime a été transférée au SUMA, où les médecins ont diagnostiqué qu'il avait reçu une balle au niveau de la cage thoraxique, d’après notre source. Malheureusement, malgré leurs efforts, B. Bâ a finalement perdu la vie, laissant derrière lui, une communauté en deuil et en colère.



Birame Khary Ndaw



