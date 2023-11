Visa Schengen : le Conseil de l’UE donne son feu vert pour permettre la demande en ligne

L'Union Européenne a annoncé le 13 novembre 2023 l’adoption de règles qui permettront d’effectuer par internet les demandes de Visa pour se rendre dans l’un ou plusieurs des 27 pays qui constituent la zone Schengen, à savoir les 23 pays membres de l’Union, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.



« Le visa numérique facilitera la procédure de demande pour les voyageurs, simplifiera la procédure administrative et renforcera la sécurité de l'espace Schengen, par exemple en réduisant le risque de falsification et de vol de la vignette-visa » avait indiqué Maria Malmer Stenergard, la ministre suédoise des questions de migration, au moment de l’annonce d’un accord sur le sujet entre le conseil et le parlement européen.Pour Fernando Grande-Marlaska Gómez, ministre de l’Intérieur par intérim de l’Espagne, la possibilité de demander un visa Schengen en ligne constituera une grande amélioration pour les citoyens et pour le traitement de la demande.



Il estime aussi que cela simplifiera la procédure de demande pour les voyageurs et, dans le même temps, allégera la charge pesant sur les administrations nationales, qui seront en mesure de réagir plus rapidement et plus efficacement.Pour le moment la configuration de la plateforme de demande de visa Schengen en ligne reste attendue. C’est sa finalisation qui déterminera la date, le mode d’application et qui seront les bénéficiaires de cette facilité.



Quoi qu’il en soit, les personnes dont les données biométriques ne seront pas déjà enregistrées par l’administration européenne devront suivre la procédure usuelle auprès des consulats et ambassades.Rappelons que si dans plusieurs pays d’Afrique des demandeurs de visa Schengen doivent encore effectuer un parcours parfois contraignant auprès des consulats ou ambassades, les pays africains sont de plus en plus nombreux à adopter le e-visa pour tous les demandeurs y compris ceux en provenance des 27. C’est le cas par exemple du Benin, de l’Ethiopie, de la Tanzanie, du Kenya, du Togo ou de la Côte d’Ivoire, où ce processus s’exécute avec une réelle simplicité et un taux d’approbation élevé.

