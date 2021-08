Visite de condoléances: Macky Sall et Amadou Bâ à Yoff Layène et Thiénaba chez les familles religieuses Le chef de l’Etat Macky Sall était en visite de condoléances chez les Layène, touchés par la disparition du leur Khalife Abdoulaye Thiaw Laye en début de semaine. Le défunt khalife est aussi le beau-père du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf.

C’est d’ailleurs ce coté insolite qui suscite des questions, car le Président Macky Sall était accompagné de l’ancien ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, potentiel candidat comme Diouf Sarr à la mairie de Dakar.



Après la visite chez les Layène, le Président Macky Sall s’est aussi rendu à Thiénaba pour présenter ses condoléances à la confrérie Tidjane touchée par le rappel à DIEU de Serigne Abdourahim Seck.



Et selon nos sources, Amadou Bâ était toujours à ses côtés, d’où les questions des fouineurs en cette période pré-électorale des locales prévues janvier prochain. Le constat est que comme Mimi Touré, Amadou Bâ semble aussi avoir une cote en hausse…



