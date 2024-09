Visite de travail-Forum sur la coopération sino-africaine : Le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar hier pour la Chine La cellule de Com’ de la présidence du Sénégal a annoncé son départ hier. Oui, sur l'invitation de XI Jinping, Président de la République populaire de Chine, le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye , a quitté Dakar ce dimanche 1er septembre pour une visite d'État en Chine, prévue les 3 et 4 septembre 2024.

Cette visite, nous dit-on, vise à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Chine, qui ont été élevées au rang de partenariat stratégique global.



Ainsi les deux chefs d'État auront l'opportunité de discuter de questions bilatérales d'intérêt commun et d'explorer de nouvelles avenues de collaboration dans des secteurs clés pour les deux pays.



Mais autre volet de son voyage, le Président de la République va participer aussi en tant que co-président, au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), prévu à Beijing du 4 au 6 septembre 2024.



