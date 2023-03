Visite de travail du ministre de la Culture : Les agents du Gand Théâtre listent leurs doléances Le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose ne se résume pas seulement à la grande salle du spectacle de 1800 places. L’édifice porte abrite plus de 200 espace avec des équipements qui sied. Le ministre de la Culture et du patrimoine historique, Aliou Sow qui y a effectué une visite de travail, a constaté le potentiel qu’offre cette structure. Les agents ont saisi l’occasion pour liste leurs doléances.

Le ministre de la Culture et du patrimoine historique a effectué une visite de travail au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, la semaine dernière. Accompagné d’une forte délégation, Aliou Sow a été accueilli par le maître des lieux, Ansoumana Sané, le Pca, Ahmeth Ndiaye et l’ensemble du personnel. Et c’est parti pour deux heures de visite de cet édifice culturel de 206 pièces.



Le directeur du Grand Théâtre, bloc-notes et stylos à la main, a tenu à remercier d’abord le ministre pour son «pragmatisme» son «sens de l’écoute» de ses agents. Ansoumana Sané a pris bonne note des suggestions pour mieux faire rayonner le Grand Théâtre qui est plus qu’un espace de théâtre, de musique, etc.



Sous les ovations de l’assistance, le personnel, par la voix de Omar Dia, a remercié le ministre pour sa «patience». «Car la visite devrait durer 1 heure mais nous avons fait 3 heures pour mieux comprendre comment marche la production», se réjouit le porte-parole des travailleurs.



«Un Grand Théâtre doit avoir du contenu»

Il a ensuite décliné leurs doléances devant l’autorité qui est la finalisation de leur coopérative d’habitat. Il estime que travailler plus de dix ans sans avoir un toit est «difficile».



«Le Dg et le secrétaire général font de leur mieux, mais nous voulons un appui pour le déblocage de ce projet. Le site se trouve à Yène et nous avons versé 25%. Nous avons bon espoir car votre credo, c’est l’humain au centre du projet», a-t-il souligné à Aliou Sow.



Dans une ambiance décontractée, le ministre de la Culture a voulu être prudent. «Je ne fais pas de promesse mais je prends des engagements dans la mesure du possible avec mes services compétents», a-t-il dit.



Il a plaidé pour que ceux qui travaillent dans l’organisation et les réussites des spectacles aient le droit de profiter des recettes complémentaires et des heures de travail supplémentaires. Cependant, il a également prôné pour une meilleure publicité du Grand Théâtre.



«La notion du ‘’Grand Théâtre’’ est relativement nouvelle. C’est pourquoi bon nombre de personnes la méconnaissent. Or, ça ne doit pas être une aire de simples spectacles folkloriques. Car un Grand Théâtre doit avoir du contenu», a-t-il dit. Le marathon de la journée de visite a été bouclé au Théâtre national Daniel Sorano



Aliou Sow a également profité de cette visite pour rencontrer l’orchestre Jiggen ñi et s’est engagé à leur remettre une enveloppe de 3 millions de FCFA en guise d’appui pour leurs activités. Il a aussi effectué un tour au niveau des bâtiments connexes, avant de boucler la boucle au niveau du restaurant, où des croissants et jus ont été offerts pour permettre au visiteur de se désaltérer de la chaleur qui régnait ce jour-là.



