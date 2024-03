Visite du Directeur Général des Douanes à la Direction générale des Impôts et des Domaines : Renforcement des Liens et Collaboration Interinstitutionnelle Le Directeur Général des Douanes s'est rendu ce vendredi 22 mars 2024 à la Direction Générale des Impôts et des Domaines, située à la rue de Thiong, dans le cadre d'une visite officielle. Cette rencontre a permis de renforcer les liens entre les deux institutions et de discuter de la collaboration future pour une meilleure efficacité dans la gestion des affaires douanières et fiscales.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2024 à 17:40







