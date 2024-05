Visite du Président Bassirou Diomaye Faye à Mbour 4 : Un pas vers le développement

Son Excellence, le président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a entrepris ce matin, une visite sur le site de Mbour 4. Cette zone d'intérêt stratégique comprend deux parties distinctes : la première, dans la Commune de Thiès Ouest, Thiès, et la seconde, plus récente, s'étend sur plus de 2000 hectares dans la Commune de Keur Mousseu. Cette visite souligne l'engagement du gouvernement en faveur du développement régional et de la croissance économique.