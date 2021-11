Visite du secrétaire d’état américain : un baptême de feu réussi pour Aissata Tall Sall Blinken et Aïssata chantent à l’unisson S’il y’a un fait marquant de la visite de Anthony Blinken au Sénégal, c’est bien la conférence de presse qu’il a animée avec là ministre sénégalaise des Affaires Étrangères.

Comme dans une symphonie bien huilée, ils ont tour à tour vanté le modèle démocratique sénégalais qui vaut d’ailleurs au Président Macky Sall d’être une des personnalités politiques invités par le Président Biden au Sommet sur la démocratie qui se tient en Décembre.



L’autre parfait accord entre les deux ministres portent sur la qualité des relations unissant leurs deux pays. Ils en ont rappelé l’histoire et la profondeur de ces relations mais surtout le soutien attendu du Sénégal par les États Unis.



À noter que d’importants accords de coopération ont été signés entre entreprises sénégalaises et américaines en marge de cette visite



Pour sa première grande réception au Sénégal d’un hôte de marque de la dimension du Secrétaire d’Etat Américain , la Ministre des Affaires Étrangères aura réussi un sans faute.

Assirou.sn



