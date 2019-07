Visite techniques : La prise de rendez-vous, une mesure bien appréciée

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juillet 2019

La prise de rendez au Centre de contrôle des visites techniques est accueillie comme une mesure appropriée. Certains conducteurs et autres propriétaires de véhicules, retrouvés sur les lieux, n’ont pas manqué de montrer leur satisfaction.



Certains d’entre ces conducteurs disent qu’il n’y a plus de complication. Et, ils estiment que cette mesure a tardé à être mise en application. Sinon, reconnaît-il, il y avait de longs files de voitures. Certains, venaient même, passer la nuit au Centre pour avoir une place et subir très tôt la visite.

