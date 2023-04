Vivification de la Nuit Du Destin : Serigne Ameth Cissé Ndiéguène délivre un message de paix et sermonne la classe politique « Nous n'avons pas le droit de nous taire sans en parler, sans dire que ce qui se passe actuellement n'est pas la bonne voie ». C’est sans équivoque, la conviction de Serigne Ameth Cissé Ndiéguène qui délivrait un message de paix, tout en sermonnant la classe politique et les Sénégalais sur cette période de tension. C’était dans son adresse aux musulmans, lors de la célébration de « La Nuit du Destin » ou Leylatoul Khadre

A l'instar de toute la communauté Tidiane réunie dans la globalité, la famille Ndiéguène a célébré hier la Nuit du Destin marquant l'anniversaire de la révélation du Saint Coran au prophète Mouhamed (PSL). Le porte-parole de la famille Ndiéguène de Thiès et président d’honneur du mouvement Ta-Fatoul Mouhammadiyatoul Islamiyatou a profité de cette nuit de dévotion pour délivrer à partir de la Gueule Tapée un message de paix à l'endroit de tous les sénégalais et des acteurs politiques en particulier dans un contexte particulièrement confus.



La famille Ndiéguène a commémoré dans la nuit du mardi 18 avril la nuit du Destin communément appelé Leylatou Qadr. Cette nuit qui coïncide à la révélation du Coran sur le prophète Mouhamed (PSL) est considérée par les Oulémas et jurisconsultes musulmans comme la meilleure nuit du mois de Ramadan.



Selon Serigne Ahmed CisséNdiéguène, la nuit du Destin revêt un caractère particulier. « C'est une nuit de paix et de cohésion sociale et du respect des valeurs humaines, une grande nuit consacrée par la révélation du Saint Coran », a estimé le porte-parole de la famille d'El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène.



A l'en croire, il s'agit d' « un message divin éternel d'Allah SWT qui a envoyé ce message à l’incomparable prophète PSL. C'est un message de paix que nous devons vivre tout le temps, à tout moment et pour le bien de l’humanité ».



Outre le message de paix pour la cohésion sociale, le porte-parole de la famille Ndiéguène de Thiès a profité de cette nuit pour sermonner la classe politique sénégalaise.



« Tout ce que le Seigneur proclame dans ces messages, le message de la paix est le plus fort et c'est le message le plus exaltant. Quand dans un pays, cette paix est compromise par des comportements d'autorités, de populations, d'un pouvoir, d'une opposition qui mettent en avant des éléments qui n'ont rien à voir avec les valeurs de la société sénégalaise, alors il y a de quoi s’inquiéter », a confié le marabout.



Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène estime que les régulateurs sociaux ont une grande responsabilité en cette période marquée par des tensions de tous bords, des séries d'arrestations et des confrontations entre des populations et des forces de défense et de sécurité.



« Nous n'avons pas le droit de nous taire sans en parler, sans dire que ce qui se passe actuellement n'est pas la bonne voie ». A ce titre, le porte-parole de la famille Ndiéguène invite tout un chacun à « se reprendre, se ressaisir et essayer de travailler pour que cette paix qui malheureusement est entrain de pâtir reste toujours le socle de notre société ».



Pour rappel, famille Ndiéguène de Thiès avait initié un panel en marge de la Nuit du Destin. Les travaux étaient axés sur la recherche de la paix, la stabilité et la cohésion sociale dans la vérité et le travail par l'entremise des enseignements de Sheikh-Al-Islam El Hadji Mouhamed Ndiéguène de Thiès.





