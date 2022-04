Vol :Deux laveurs de voitures disparaissent avec l’enveloppe d’une enseignante Enseignante dans une école, sise au Point E, la dame Gassama sera certainement plus prévenante la prochaine fois qu’elle confiera son véhicule à des laveurs de voiture. A cause de sa négligence, elle s’est fait voler l’argent qu’elle venait de retirer à la banque, et qu’elle avait laissé sur le siège arrière de son sac.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Avril 2022 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

Dans sa plainte déposée au commissariat du Point E, elle a indiqué que le 15 avril dernier, vers les coups de 8h, elle avait garé son véhicule près d’une agence de la Cbeao du Point E, pour aller faire son cours. Et c’est à 12h qu’elle est partie dans la banque pour retirer de l’argent. Au moment de rentrer dans sa voiture pour repartir, deux individus l’ont intercepté pour lui proposer de nettoyer son véhicule.



Et vu l’insistance des deux laveurs de voiture, elle soutient les avoir laissés faire, en parlant au téléphone avec sa sœur. Mais pendant ce temps, elle avait commis l’imprudence de laisser à l’intérieur, le sac qui contenait l’argent qu’elle venait de retirer à la banque. Quelques instants après, un individu qui était à côté et qui était certainement plus prévenant qu’elle, a attiré son attention sur son sac déposé à l’arrière du véhicule.



Suffisant pour que la dame Gassama retourne à son véhicule pour récupérer son sac. Mais comme le craignait l’individu qui l’avait alerté, elle a retrouvé ouverte la fermeture de son sac. Et tout naturellement, l’enveloppe dans laquelle elle avait mis l’argent qu’elle venait de retirer à la banque avait disparu. Une enveloppe contenant 150 000 francs.



Voyant que l’enseignante avait remarqué la disparition de son argent, l’un des laveurs qui avait ouvert le sac et qui était à l’arrière du véhicule, n’a pas hésité à prendre ses jambes à son cou. Et tel un lapin, il a détalé pour disparaitre dans les ruelles du Point E.



Mais c’était sans compter avec les cris de la dame, qui a alerté les passants. Tout de suite, de bonnes volontés se sont lancées à la poursuite du fugitif qui, en réalité, avait dissimulé l’argent dans le morceau de tissu avec lequel il nettoyait le véhicule.



Rattrapé après plusieurs mètres de course, le jeune homme a, malgré la flagrance des faits, accusé son collègue, soutenant que c’est ce dernier qui a volé l’argent. Mais devant les enquêteurs, il a finalement changé de fusil d’épaule en faisant des aveux circonstanciés. Il a été déféré au parquet au terme de sa garde à vue.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook