Vol à la CCBM : Un des livreurs vole des écrans plats d’une valeur de 20 millions de francs CFA Deux ans d’emprisonnement ferme, c’est la peine requise par le parquet contre Daouda Diouf. Livreur au dépôt de la CCBM, il a fait face, hier, aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar pour vol au préjudice de son employeur. Le commerçant désigné comme son receleur encourt deux ans, dont six mois ferme.

Étant dans des contraintes, selon lui, Daouda Diouf n’a rien trouvé de mieux que de voler son employeur. Livreur au dépôt de la CCBM de Cambérène depuis quatre ans, il a subtilisé 13 téléviseurs de 55 pouces. Le montant du préjudice est évalué à 20 millions de francs CFA.



Son forfait a été découvert par le responsable du dépôt qui, ayant constaté des manques dans le stock, a décidé de le piéger. L’employé mord à l’hameçon en déplaçant les cadenas qui étaient minutieusement placés par son superviseur. C’est ainsi que le gardien a été interrogé sur la personne qui s’est présentée au dépôt la veille. Celui-ci désigne le livreur Daouda Diouf qui reconnaît sans ambages le vol. Mieux, il donne également le nom de son receleur qui n’est personne d’autre que le commerçant Abdoulaye Faye.



Après 17 jours de détention préventive, ils ont fait face, hier, aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. Poursuivi pour vol au préjudice de son employeur commis la nuit avec usage de fausses clés, Daouda Diouf n’a reconnu les faits que partiellement.



En effet, même s’il a avoué le vol, il a contesté les circonstances de nuit et d’usage de fausses clés. Selon lui, le responsable du dépôt avait l’habitude de ne pas fermer la porte à clé.



‘’C’est depuis le mois d’octobre que j’ai commencé à commettre des vols dans le dépôt. J’étais dans des difficultés. Je commettais mes forfaits la journée, pendant que le responsable du dépôt s’absentait. Il ne fermait jamais la porte quand il s’absentait’’, a déclaré le prévenu qui a contesté le montant du prévenu en l’évaluant à 3,5 millions de francs CFA.



À l’en croire, les téléviseurs volés étaient des Smart de 50 pouces qu’il cédait au commerçant Abdoulaye Faye à des montants qui varient entre 200 mille et 250 mille francs CFA.



D’après lui, celui-ci ignorait l’origine frauduleuse de la marchandise. Entendu, Abdoulaye Faye, qui est poursuivi pour recel, déclare que son co-prévenu lui a fait croire qu’il bénéficiait de rabais en tant qu’employé de l’entreprise. En plus, dit-il, celui-ci lui a remis une facture lors de la première transaction et que c’est le gardien qui lui remettait les écrans.



Maitre Ousmane Thiam, pour qui la culpabilité des prévenus ne souffre d’aucun doute, a demandé au tribunal de les condamne à payer solidairement la somme de 20 millions de francs CFA à son client.



Le maitre des poursuites à lui requis deux ans d’emprisonnement ferme contre Daouda Diouf et deux ans, dont six mois ferme contre Abdoulaye Faye.



L’avocat de la défense, qui reconnaît en partie que son client a fait preuve de légèreté en ne réclamant pas de factures, a sollicité du tribunal de débouter la partie civile sur ses demandes. Selon la robe noire, son client s’est engagé à désintéresser la partie civile à hauteur de sa richesse. Il précise que ce n’est pas aux prévenus de combler les pertes financières de la société.



Quant à Daouda Diouf, il a sollicité la clémence du tribunal.

La décision sera rendue le 5 juin prochain. Les prévenus retournent en prison où ils séjournent depuis le 13 mai dernier.



