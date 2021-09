Vol au préjudice de Touba gaz: Diokel a chipé 240 bonbonnes de gaz

Diokel Ndiaye risque 2 ans de prison dont 6 mois ferme, si le juge d’instance suit le réquisitoire du parquet. Il est attrait à la barre pour vol de 240 bonbonnes de gaz auprès de la société Diprom (Touba Gaz). Il sera édifié sur son sort, le 17 septembre prochain.



Après 14 ans de collaboration avec l'entreprise Diprom, Diokel Ndiaye tombe pour le vol de 240 bonbonnes de gaz. Marié à deux épouses et père de famille, il a été jugé, hier, à la barre du tribunal d’instance de Dakar.



D'après les faits, Diokel, après avoir subtilisé les bonbonnes dans le dépôt de Sicap Mbao, a sollicité les services du nommé Mouhamed Diallo pour les transporter à Colobane. Malheureusement pour lui, le directeur de la société, alors qu’il se promenait avec ses enfants, a croisé Mouhamed qui transportait la marchandise à bord de son tricycle.



Constatant que celui-ci n'a pas respecté le cycle normal, il l’a suivi, avant de l'interpeller à Colobane. Interrogé, Mohamed lui a donné le numéro de Diokel Ndiaye qu'il connaissait déjà. Arrêté et placé sous mandat de dépôt, ce dernier, qui comparaissait, hier, à la Barre, reconnaît les faits. Mais il précise qu'il

n'avait pas l'intention de subtiliser les bonbonnes de gaz.



A l'en croire, c'est parce qu'il était confronté à des difficultés qu'il a ‘’emprunté’’ ces bouteilles de gaz vides.

Toutefois, il confesse les avoir vendues à 2 500 F CFA l’unité à des receleurs établis à Colobane, alors que le

prix d’une bonbonne s'élève à 4 500 CFA. Il renseigne, par ailleurs, que grâce à sa collaboration avec Diprom, il a pu avoir trois camions pour mener à bien ses activités.



Pour sa part, Mouhamed Diallo, qui se chargeait du transport des bonbonnes, conteste le chef de recel qui

lui est reproché. D'après lui, il ignorait l'origine illicite de la marchandise à bord de son tricycle. D'ailleurs, le

délégué du procureur de la République a requis sa relaxe.



Quant à Diokel Ndiaye, le maître des poursuites a demandé qu'il soit condamné à 2 ans d’emprisonnement

dont 6 mois ferme. Maitre Brice Sylva a, pour sa part, sollicité la clémence du tribunal pour le compte de son client qui, devant toute sa famille, a reconnu le vol qui lui est reproché.

