Vol de bétail : La Fao et le Sénégal mutualisent leurs efforts pour des réponses adéquates

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2025 à 12:05 | | 0 commentaire(s)|

La Fao compte accompagner l’Etat du Sénégal, par la mise en place d’une coalition sous-régionale de prévention et de lutte contre le vol de bétail en Afrique de l’Ouest, pour prendre en charge la dimension transfrontalière et sous-régionale du fléau et le partage d’informations dans un court terme.



Il a aussi la mise en avant des communautés au cœur de la lutte contre le vol de bétail, par la mise en place/renforcement/appuis des comités locaux et nationaux de lutte contre le vol de bétail sur tous les maillons de chaînes de valeur, pour mettre en œuvre les actions de sensibilisation, de plaidoyer et de communication.



La nécessité d’une solution adaptée pour l’Afrique de l’Ouest, dans un contexte de systèmes d’élevage pluriels, notamment par le recours aux innovations technologiques (puces, colliers, drones, bolus …), qui sont des opportunités pour réduire le vol de bétail. On note également, la nécessité d’œuvrer à l’harmonisation entre États des systèmes nationaux d’identification et de traçabilité du bétail, pour faciliter le suivi au-delà des frontières à moyen et long terme. Comme solutions, il est aussi préconisé, l’élaboration et la mise en œuvre concertée d’un programme régional sur l’identification et la traçabilité du bétail en Afrique de l’Ouest. La réponse contre le vol de bétail est aussi le renforcement des cadres juridiques liés à la prévention et à la lutte contre le vol de bétail en Afrique de l’Ouest. La FAO prévoit aussi un plaidoyer envers les décideurs, sur la nécessité de la mise en place de financements dédiés à la problématique de lutte contre le vol de bétail, notamment la création d’un fonds sous-régional dédié à la prévention et lutte contre le vol de bétail.



L’élevage joue un rôle central dans l’économie des pays de l’Afrique de l’Ouest. Au Sénégal, l’élevage contribue à̀ hauteur de 4% du PIB nationale et 22% du PIB du Secteur primaire, avec des effectifs, en 2023, estimés à plus de 4,5 millions de bovins, plus de 9,8 millions d’ovins, environ 6 millions de caprins, 1,6 millions d’équidés et 946 543 porcins.



C’est une activité́ pratiquée par environ 800 000 ménages et plus de 1,3 million d’individus.

















Sud Quotidien

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook