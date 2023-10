Volume des envois de fonds de l’Italie vers le Sénégal en 2022 : Un flux financier de 288 milliards FCFA selon la Banque d’Italie Bes Bi - L’Italie «arrose» le Sénégal en termes d’argent. Rien qu’en 2022, près de 288 milliards FCFA ont été envoyés par les émigrés, selon la Banque d’Italie. Ce qui fait de notre pays, la deuxième destination des envois de fonds de l’Italie vers le continent africain.

Selon les données publiées par la Banque d’Italie, le volume des envois de fonds depuis ce pays vers le Sénégal en 2022 est de 438 millions d’euros, soit plus de 288 milliards FCFA.



L’institution note que ces envois représentent 5% du volume global des ressources financières envoyées de l’Italie au reste du monde. Le Sénégal représente la deuxième destination des envois de fonds de l’Italie vers les pays du continent africain et le sixième pays au niveau national.



Un flux de ressources qui a augmenté de 77 % entre 2016 et 2021, mais a subi une contraction de 11 %. En regardant la répartition territoriale, les flux sortant d’Italie vers le Sénégal montrent que les provinces de Lombardie, dans leur ensemble, ont concentré un quart des volumes totaux.



Selon le Rapport sur la communauté sénégalaise en Italie 2022, c’est un fait qui est cohérent avec la répartition territoriale des Sénégalais sur le territoire national et avec leur inclusion dans le marché du travail typique de cette région principalement dominé par le secteur industriel.



Le Rapport sur la communauté sénégalaise en Italie 2022 signale que les citoyens sénégalais représentent 2,8% des citoyens non européens établis en Italie, soit la plus importante de l’Union européenne, suivie par la communauté française et espagnole.

