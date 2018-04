Vote de la loi sur parrainage : La COS/M23 dénonce « vigoureusement cette énième forfaiture »

La Commission Orientations et Stratégies salue l'engagement et la détermination de l'ensemble des Sénégalais courageusement sortis ce jeudi 19 avril à travers le pays, pour défendre encore une fois notre démocratie.



A travers leur opposition à la dictature de Monsieur Macky SALL et son régime, notamment contre le vote du projet de loi sur le parrainage, nombres de Sénégalais ont lancé un message fort au pouvoir en place, pour exiger le respect des principes inaliénables de la démocratie. Une démarche qui engage pleinement la COS/M23, ses alliés de la Plateforme Pencum Askan Wi/Assemblée du Peuple, les acteurs de la Société civile, les acteurs politiques et ce peuple qui partage la même vision des règles démocratiques.

Par ailleurs, la COS/M23 exige la libération de tous les détenus entre les mains de la Justice sénégalaise, emprisonnés à l'occasion de ce mouvement populaire. La COS/M23 informe l'opinion nationale et internationale de la détention arbitraire de leur Chargé de la Communication, Monsieur Mamadou Diallo. Ceci, suite à une conférence de presse tenue le mercredi 18 avril au siège du parti Bokk Guis Guis. Ce dernier, déféré au Parquet ce jeudi matin pour flagrant délit de participation à un attroupement non autorisé, sera jugé ce lundi 23 avril.

Nous signalons à l'opinion que la dite conférence de presse se tenait dans un cadre privé, et que c'est la police qui est venu provoquer les participants, avant de tirer des bombes lacrymogènes sur les animateurs.

La COS/M23 dénonce vigoureusement cette énième forfaiture, et demande au peuple avisé de ne point reculer face à des gouvernants fiers de mater les Sénégalais, de violer les règles en vrais oppresseurs.

L'Essentiel, le Sénégal !

Par souci et par conviction, vive le Sénégal, vive la Nation !



Abdourahmane SOW