Vote projet de loi relatif à la répression des infractions dans l’environnement des affaires : Me Madické Niang dans tous ses états et dénonce une violation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale

C’est un climat chaud qui prévaut à l’hémicycle ce matin. Au moment où ces lignes sont couchées, le groupe parlementaire Liberté et Démocratie dirigé par Me Madické Niang, et par la voie de celui-ci, a vivement refusé la proposition du député de la mouvance présidentielle, Abdou Mbow, qui a proposé que les députés passent directement au vote du projet de loi relatif à la répression des infractions prévues par les Actes uniformes adoptés en application du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires vient d’être adopté dans sa totalité par la majorité parlementaire.



Malgré la farouche opposition de Me Madické Niang et de ses camarades, le Président Moustapha Niass a adhéré à la proposition du député Abdou Mbow. Très remonté, Madické Niang lance : « pourquoi à chaque fois que vous opposez un refus, vous refusez de dire les textes sur lesquels vous vous basez ». Ainsi, ce projet de loi vient d’être adopté dans sa totalité par la majorité parlementaire.



Maguette Ndao (Actusen.com)