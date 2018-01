Wade et ses camarades oraganisent une manifestation de protestation en février Après une longue période d’accalmie, l’opposition va redescendre dans la rue. Selon une note émanant des services de communication du Parti démocratique sénégalais (PDS), une grande marche de protestation est prévue le mois prochain.

Voici la l ACT ADES/CDTS AGIR AJMD And Jëf-PADS Bokk Gis Gis CAAW CNTS / FC AUTHENTIQUE GRAND CADRE MCR MPS-SELLAL PASTEF PDS PRDS RND SOLIDARITE ACTIVE TAXAW TEMM TEKKI UNP YOONU ASKAN WI

« Les partis politiques et les organisations démocratiques signataires de l’initiative pour des élections démocratiques au Sénégal appellent à une grande marche nationale le vendredi 09 février 2018 à 16 heures à Dakar », précise le texte, soulignant que l’itinéraire sera ultérieurement communiqué.

