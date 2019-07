Wade ouvre le feu sur Macky Sall: " Il cherche à destabiliser le Pds" Le Secrétaire général du Parti démocratique Sénégalais est sorti de son mutisme dans un message aux militants dans lequel il accuse Macky Sall de

"distribuer beaucoup d'argent" pour déstabiliser son parti.

En ces heures où Macky Sall, assailli de tout bord, cherche à éviter d’être englouti par la vague de mécontentement populaire, il distribue beaucoup d’argent pour déstabiliser les adversaires notamment le PDS qui est la formation politique la plus populaire. D’où le présent communiqué". C'est ainsi que Me Wade commence le message adressé aux militants de son parti à qui il demande" de mettre partout des Comités Electoraux suffisamment larges et démocratiques pour éviter des mécontentements.Dans la construction nationale, la Commune est la cellule sociale de base directement gérée

par le peuple. Aussi doit-elle être, pour cette raison, gérée démocratiquement".



Aussi, le Comité Electoral comprendra 11, 21 ou 31 membres, note Wade pour qui, le Pds "incontestablement largement majoritaire dans le pays, a la volonté de gagner le maximum de communes. Les listes doivent être PDS homo- gènes, c’est-à-dire, le Parti doit avoir sa propre liste. Vous pouvez

néanmoins nouer des alliances locales avec des partis qui peuvent vous apporter quelque chose et acceptent de rentrer dans nos listes contre un nombre de sièges à négocier" dit-il à ses troupes à qui il demande de "s’attacher dès à présent à la tâche pour une victoire sans bavure sur toute l'étendue du territoire».



Libération

