Wajo II: les Forces de l'ordre du Sénégal, Niger et Mali formés par les américains pour...

La protection des frontières contre les trafics illicites et les groupes dangereux s'avère primordiale pour tous les pays. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Ambassade des USA à Dakar, en partenariat avec le Sénégal, a jugé nécessaire de former des agents des Forces de l’ordre du Sénégal, du Niger et du Mali. Il s’agit là du deuxième exercice d’opération conjointe en Afrique de l’Ouest, connu sous le nom de WAJO-II, qui vise à renforcer la coopération transfrontalière dans la région.



