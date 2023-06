Wal Fadjri abandonne le chômage technique et les licenciements économiques : les salaires de ses employés virés Dans une note de service partagée, le Groupe Wal Fadjri annonce une nouvelle à ses employés. Non seulement il abandonne le chômage technique et les licenciements économiques déjà décidés, mais les salaires de ses employés seront virés ce jour…



Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juin 2023 à 17:19

C’est un ouf de soulagement pour les travailleurs du Groupe Wal Fadjri, sous angoisse depuis la suspension de leur signal. Ils vont non seulement retrouver leurs boulots mais, les salaires qui seront virés ce jour, ils pourront également passer de bonnes fêtes de Tabaski.



Dans la note, le Groupe Wal Fadjri magnifie l’élan de solidarité des Sénégalais dont le soutien leur a permis de récolter plus de 50 millions de FCFA.



