Walf Tv : Les programmes suspendus jusqu’au 1er juillet prochain Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2023 à 19:25 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et des Postes, Me Moussa Bocar Thiam, a notifié au groupe de presse Walfadjri, la suspension de la diffusion de ses programmes pour trente (30) jours, durant la période allant du jeudi 1er juin 2023 à 15h 30 au samedi 1er juillet 2023 à 15h00. Ce, en application de […] Le ministre de la Communication, des Télécommunications et des Postes, Me Moussa Bocar Thiam, a notifié au groupe de presse Walfadjri la suspension de la diffusion de ses programmes pour trente (30) jours, durant la période allant du jeudi 1er juin 2023 à 15h 30 au samedi 1er juillet 2023 à 15h00. Ce, en application de l’article 94 de la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017. Le ministre d’ajouter qu’en cas de récidive, après la reprise de la diffusion des programmes du groupe WALFADJRI, onformément à la réglementation, l’autorisation pourrait faire l’objet d’un retrait définitif. Revenant sur les motivations de cette décision, l’autorité de rappeler le groupe en question « n’a cessé de diffuser en boucle des images de violences exposant des adolescents ». Elle dit constater que ces images sont accompagnées de propos subversifs, haineux, dangereux incitant à la violence et portant manifestement atteinte à la sécurité de l’État, à l’intégrité territoriale, à la stabilité et à la paix sociale, en violation flagrante de toutes ses obligations, notamment celle de veiller à sauvegarder la paix, l’ordre public et les impératifs de la sécurité et de la défense nationales: ne pas diffuser de programmes faisant explicitement ou implicitement l’apologie de la violence; assurer la protection des enfants mineurs vis-à-vis des productions pouvant compromettre leur épanouissement moral et intellectuel ne pas inciter les enfants et les adolescents explicitement ou implicitement, à des comportements délictueux et nuisibles.



Source : https://lesoleil.sn/walf-tv-les-programmes-suspend...

Accueil Envoyer à un ami Partager