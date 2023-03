Wandifa Dramé, Conseiller spécial du Président «Ceux qui pensent qu’il ne peut pas briguer un 2ième quinquennat font une interprétation erronée de la Constitution» La troisième République du Sénégal souffre énormément encore du débat sur le troisième mandat de trop ou de légitime. Une nouvelle fois une troisième candidature est en cause. Cette fois-ci il s'agit de celle du Président sortant, Macky Sall, qui aspirerait à la haute magistrature pour un deuxième quinquennat successif, après un premier précédée d'un mandat initial de sept ans. Mais, le débat sur la question continue d'alimenter les popotes et fait déjà couler beaucoup d'encre.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mars 2023 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

Selon le conseiller spécial du Président de la République, non moins coordonnateur d'«And Takhawou Macky Sall ci Casamance», le débat juridique est dépassé, puisque déjà tranché, comme l’a dit son mentor, Macky Sall.



Wandifa Dramé de préciser que : «La Constitution permet bel et bien au Président Macky Sall d’être candidat pour un second mandat de 5 ans. Ceux qui pensent le contraire font une interprétation erronée des dispositions de la Constitution», peste le plus jeune conseiller spécial à la présidence de la République (34 ans).



Membre fondateur de l’Apr dans la région de Sédhiou, Wandifa Dramé a été nommé il y a quelques semaines. Une nomination bien accueillie dans son fief, Bounkiling, où il milite depuis 2008. En marge d’un entretien avec Tribune, il invite les responsables de l’Apr et de la mouvance présidentielle à se concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire, mobiliser leurs forces pour 2024.



«Nous allons mettre en place un plan d’action que nous allons dérouler d’ici l’élection présidentielle de 2024. Nous allons nous appuyer sur le bilan positif du Président Sall, car il a fait ce qu’aucun autre président n’a fait dans ce pays en termes d’infrastructures de développement, surtout en Casamance, une partie du pays longtemps oubliée et qu’il a mise sur les rails de l’émergence avec les nombreuses réalisations, allant du désenclavement aux infrastructures sanitaires, scolaires, voire sportives, sans oublier les efforts consentis pour le retour de la paix», martèle-t-il.



Parlant des violences durant les manifestations de l’opposition, le jeune conseiller spécial du Président de la République invite ses pairs de l’Apr et de Benno à se concentrer sur l’essentiel. «Concentrons-nous sur l’essentiel, à savoir travailler pour l’intérêt du Sénégal et des Sénégalais. C’est uniquement cela qui nous permettra de garder le pouvoir en 2024», ajoute-t-il.



«Mettons le curseur sur les nombreuses réalisations du Président Sall», martèle M. Dramé. «Nous demandons aussi aux jeunes du Sénégal à ne pas se laisser instrumentalisés par certains opposants pyromanes qui, aveuglés par la soif du pouvoir, sont prêts à marcher sur des cadavres», précise-t-il.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook