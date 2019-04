Weekend Pascal macabre à Niary Tally : 3 membres d'une famille chrétienne meurent asphyxiés par du gaz butane La fête de Pâques a été macabre à Niary Tally. Zik Fm informe, en effet, qu’une mère, Marie Gomis, et ses deux filles, deux étudiantes âgées respectivement de 20 et 25 ans, selon des voisins, sont mortes asphyxiés par du gaz butane dans leur chambre. La découverte macabre a été faite vers 8 heures par une voisine. Les corps sans vie. Sur les lieux, proches parents, voisins et amis sont consternés.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Avril 2019 à 16:57 | | 0 commentaire(s)|



