Wilfrid Kwamé, Economiste principal à la Banque mondiale : « Avec l'exploitation du pétrole, une croissance de7% est attendue pour les 3 prochaines années »

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2024 à 20:25 | | 0 commentaire(s)|

Grâce au secteur primaire, notamment l'agriculture, l'économie sénégalaise est restée résiliente en 2023 malgré les perturbations mondiales. Le secteur tertiaire a été le plus affecté avec un taux de croissance moins avancé que l'année d'avant. Des secteurs comme le tourisme ont connu des perturbations. Mais, les comptes extérieurs du Sénégal se sont améliorés et restent élevés en raison des exportations. D’après Wilfrid KWAMÉ, Economiste principal à la Banque mondiale pour le Sénégal et la Gambie, avec l'exploitation du pétrole, une croissance de7% est attendue pour les 3 prochaines années.