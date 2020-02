Wuhan : la fille et le neveu d’Adama Gaye parmi les sénégalais bloqués par le coronavirus La fille et le neveu du journaliste Adama Gaye figurent parmi les étudiants sénégalais bloqués à Wuhan en Chine. C’est le journaliste lui-même qui l’a révélé sur sa page Facebbok, selon Les Echos. Mais Mame Adama Gaye a déclaré s’opposer à leur rapatriement, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Février 2020 à 08:34 | | 0 commentaire(s)|



