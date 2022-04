"Xëyu Ndaw Ñi" Plus de 46.334 emplois générés par le programme, selon les chiffres du président Sall Le Programme d’urgence "Xëyu ndaw ñi" a généré 46.334 emplois dans différents secteurs de l’activité économique et sociale, a révélé, dimanche soir, le président de la République, Macky Sall. APS

"Au total, dans différents secteurs tels que l’environnement et le cadre de vie, la santé, le tourisme, la sécurité, le service civique national et l’animation socio-éducative, le Programme d’urgence a généré 46 334 emplois, 12 200 bons de formation et financé 86023 bénéficiaires", a-t-il dit.



Macky Sall délivrait un message radiotélévisé à la nation, à l’occasion de la célébration du 62e anniversaire de l’accession du Sénégal l’indépendance.



Il a assuré que la formation aux métiers, l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes restent au cœur de ses priorités.



"La mise en œuvre du Programme d’urgence Xëyu ndaw ñi, financé à hauteur de 450 milliards de FCFA sur trois ans, se poursuit au sein des Pôles-Emploi et Entrepreneuriat pour les Jeunes et les Femmes, et de la DER/FJ, de l’ANPEJ, de l’ADPME, du FONGIP, du FERA, du PROMOVILLES, de l’AGETIP, du 3FPTE et de la Convention nationale Etat-Employeurs privés", a rappelé le président de la République.



Il a signalé que dans cette perspective, des Centres de formation dans les filières de l’horticulture, de l’aviculture, de l’hôtellerie et de la restauration ont été réceptionnés à Diama, Thiepp, Diamniadio, Gandon et Ziguinchor.



Macky Sall a ajouté que 12 centres de proximité ont également été ouverts dans différentes localités des régions de Saint-Louis, Matam, Louga, Diourbel et Fatick.



