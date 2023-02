Yakhoba Diatara, Ministre des Sports: « Le Sénégal a dépensé 11 milliards FCfa au Mondial au Qatar » Le Sénégal pour sa 3e participation à une phase finale de Coupe du monde au Qatar avait tablé sur un budget de 8 milliards FCfa. Mais, le gouvernement sénégalais a été plus que généreux en décaissant 14 milliards FCfa. Sur ces 14 milliards, seuls 11 milliards FCfa ont été dépensés.

Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara qui s’exprimait à la Sen Tv lors de l’émission Sen Show a évoqué la bonne gouvernance. Il n’exclut pas de faire un compte rendu public du bilan financier de la 3e participation du Sénégal au mondial de Qatar 2022.



Le Sénégal a avait convoyé une délégation composée de 327 personnes qui a coûté une fortune à l’Etat. Des supporters ont bénéficié de 50 euros par jour soit 32.500 FCFA pour leur dépense quotidienne. De son côté, le chef de l’Etat Macky Sall avait payé le billet à d’autres supporters qui avaient comme prime par jour 80 euros soit 52.000 FCfa.



Le séjour des supporters et leur quotidien, regrette-t-on, se résumaient entre shopping dans les grandes surfaces et tournée dans les restaurants. D’autres qui étaient venus avec une petite valise sont rentrés lourds à bord d’un vol spécial.



Quid des marabouts et féticheurs ? Ils étaient logés dans des hôtels et mis dans de très bonnes conditions. Dans tous les cas, tout le monde semble s’être lâché avec l’argent du contribuable sénégalais.













