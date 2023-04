Yancoba Diatara propose de démissionner du Gouvernement (Vidéo)

Le ministre des Sports Yankhoba Diatara, s’est rendu chez Idrissa Seck ce jeudi. Après des échanges avec le président de Rewmi, il lui a proposé de démissionner à son poste.



« On a discuté et je lui fait savoir que la logique voudrait que aprés le limoge de mon poste de vice-président du parti Rewmi, que je démissionne et qu’on puisse remettre mon poste de ministre des Sports à quelqu'un d'autre mais il a rejeté ma démission », a déclaré Yankhoba Diatara au sortir de sa rencontre avec Idrissa Seck.





Pour rappel, Idrissa Seck a pris la décision de remplacer Yankhoba Diatara par Abdoulaye Ndoye, coordonnateur départemental de Saint-Louis au poste de deuxième vice-président du parti Rewmi.