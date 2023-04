Yarga Sy encore inculpé par le Juge du 2e cabinet

Le responsable de Pastef à Sakal, Yarga Sy a fait face hier au juge du deuxième cabiner qui l’a placé sous mandat de dépôt hier. Il est poursuivi pour tentative d’assassinat donc, homicide involontaire et jet d’un liquide pouvant nuire à l’intégrité physique d’une personne.



Le mis en cause était déjà sous le coup d’un mandat de dépôt, dans une autre procédure, pour atteinte à la sûreté de l’État, notamment, rappelle Luberation qui donne l'information.



Yarga Sy, 35 ans, agent à l’AIBD, est présenté par Ousmane Sonko comme un «frère» à qui il confierait sa vie.



Le jour des faits incriminés, jeudi 16 mars, parti de Saly où il est domicilié, il était dans le cortège de Sonko pour le tribunal et son procès contre Mame Mbaye Niang.



À hauteur de Mermoz, au milieu des tiraillements entre Sonko et les forces de l’ordre, qui l’ont extrait de force de sa voiture pour le conduire elles-mêmes au tribunal, Yarga Sy remet une écharpe imbibé de vinaigre au leader des Patriotes.