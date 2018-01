Yaye Fatou Sarr (Act) à Mimi Touré : "L’année du mensonge a commencé… »

La réplique ne se fait pas attendre du côté de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye après la sortie fracassante de son successeur Mimi Touré. C’est la conseillère du pool jeunesse du parti Act, Yaye Fatou Sarr qui apporte la raclée à Mimi dans une note dont Leral a reçue copie.



« Le combat malsain de nos hommes et femmes politiques me laisse sans voix. Le dénigrement et le mensonge sont mis au premier plan et les débats d'idées en oubli. Je pense certainement au dénigrement porté sur la vie privée de son excellence, mais je pense aussi à la sortie plus que pathétique d'une dame, ancien Premier ministre qui cherche à revenir dans le combat », assène la jeune de femme.



« Je me suis amusée à la lire. En effet, elle s'est tellement rabaissée dans son mensonge. Mais Madame Touré juste une petite précision de petite taille par rapport au reste, Hissène Habré a déposé moins de 300 millions de CFA à la CBAO en client après avoir été 8 ans Président du Tchad. Pendant que certains en sont à des milliards sans revenus les justifiant avant leur entrée en fonctions. Finalement, où devons-nous fouiller? », ajoute--elle.



Pour rappel, Aminata Touré avait traité Abdoul Mbaye de « mécontent », arguant qu’"il ne digère toujours pas d’avoir quitté le poste de Premier ministre, c’est l’unique raison de sa rancœur tenace", contre le président Macky Sall.













Rockaya Thiane, stagiaire Leral