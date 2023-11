Yeumbeul Nord: Pour sécuriser les populations, les hommes du commissariat usent leur force

Force est de constater que la police de Yeumbeul Nord déroule des opérations à travers la banlieue surtout dans des zones les plus enclavées pour veiller à la sécurité des populations et de leurs biens. Selon Rewmi, des efforts qui ont été salués par les personnes rencontrées. » Notre mission vise à protéger et à sécuriser les populations mais aussi pour assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. De nombreuses patrouilles ont été menées. Et cela, permet aux populations vulnérables de vaquer librement à leurs préoccupations, renseigne Rewmi.



Qui dit banlieue parle de l’insécurité et de vulnérabilité. Les populations sont souvent victimes d’agressions et autres de la part des malfrats de tout bord. C’est pour cette raison que nous, nous recevons des instructions de nos supérieur pour qu’on assiste les populations à tout moment « , nous révèle un agent de police que nous avons trouvé sous le chaud soleil en train de résoudre un problème entre deux personnes qui étaient prêtes à se bagarrer à cause de l’occupation d’un espace qui appartenait quelqu’un d’entre eux.



Grâce à l’intervention du flic le problème a pu être résolu en moins de 15 minutes. Interrogé par le chasseur d’infos, le policier déclare que, » c’est acte de générosité ne peut que réconforter les relations entre habitants et il faut qu’on sensibilise les populations ». Pour un délégué de quartier, » des actes du genre sont très importants.



La police de Yeumbeul Nord joue un rôle essentiel ». Il faut signaler que lors des opérations qui se déroulent dans certaines localités, la police échange d’abord avec les habitants sur le rôle des services de sécurité dans le processus de paix ainsi que leurs missions dans le cadre de la protection des civils. Un chauffeur que nous nous avons rencontré explique: * Nous admirons beaucoup la présence de la police sur le terrain.



Les policiers surtout ceux du commissariat de Yeumbeul Nord sont engagés en faveur de la paix. Cette action nous permet de comprendre leur travail et de renforcer notre collaboration avec eux ». D’autres témoignages émouvants ont été recueillis auprès des populations qui reconnaissent que la police de Yeumbeul Nord est en train d’user ses forces pour veiller à la sécurité de tout le monde.



Et l’arrivée du nouveau commissaire dont certains appellent Derrick » à cause de son efficacité en a joué un grand rôle. De jour comme de nuit, la police de Yeumbeul Nord est toujours sur le terrain pour assister les populations.