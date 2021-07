Yeumbeul/Sud: Oumar Sow soutient les familles démunies et ouvre les hostilités avec Amadou Hott Oumar Sow, candidat déclaré à la Mairie de la Commune de Yeumbeul/Sud accompagne à sa manière, la politique sociale du Président de la République Macky Sall. Pour les besoins de la célébration de la fête de Tabaski 2021, le responsable politique de l'Alliance Pour la République (APR) et non moins, Conseiller spécial du Président Macky Sall a casqué gros et fort.

Le candidat déclaré à la Mairie de la Commune de Yeumbeul/Sud (Dép. Keur Massar), Oumar Sow a offert ce week-end, des moutons, de nombreuses tonnes de pommes de terre, d'oignons et d'importantes enveloppes financières. Ainsi, des ménages vulnérables, des associations de jeunes, de groupements de femmes, autres notabilités de cette localité précitée ont reçu leur ration.



Lors de cette journée de distribution de ces denrées alimentaires, le géniteur du parti présidentiel au Gabon a aussi, remis des matériels de nettoiement et technique (brouettes, balais, radios, hauts-parleurs, micros) aux différentes mosquées et "daaras" de Yeumbeul/ Sud.



A retenir qu’Oumar Sow n'est pas à son coup d'essai. Depuis des années, il s'est résolument engagé aux côtés de ses concitoyens.La solidarité,le partage et l'entraide restent la philosophie qui guide son engagement politique.



Lors de la cérémonie de distribution de ces dons, le Conseiller spécial du Président Macky Sall a administré une belle gifle aux politiciens sans foi ni loi. A en croire, Oumar Sow:" Aujourd'hui, les hommes politiques doivent cesser de prendre les populations pour des demeurés. Elles ne doivent plus accepter d'être considérées comme un simple bétail électoral. On doit venir à leur rescousse, partager leur joie et leur peine. Mais, malheureusement, des politiciens à la petite semaine comme le ministre Amadou Hott envahissent l'arène pour trahir les idéaux du Chef de l'Etat.



Qu' il accepte la réalité d'en face. Notre Commune de Yeumbeul/Sud n'est pas à vendre.Qu'il se le tienne pour dit. Non à la hottoïsation de notre localité ! Il faut que cela cesse. Nous, en ce qui nous concerne, nous poursuivons le combat pour élever le niveau de vie de nos populations mais aussi s'adonner à la vulgarisation de ses immenses projets et programmes pour leur bien-être .



M.Sow qui n'a pas manqué de tirer sur le Maire libéral Bara Gaye, demande à ce dernier de préparer ses bagages:" Bara Gaye est une parenthèse douloureuse pour Yeumbeul/Sud. Son magistère a été marqué au fer rouge de la mal gouvernance.Son bilan avoisine zéro.Qu'il prépare ses bagages. Car, on en a vraiment assez de son incapacité à faire bouger les lignes".





