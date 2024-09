Yeumbeul : enceinte de 6 mois, une femme poignarde son mari

L’affaire fait grand bruit au quartier Yeumbeul Asecna, dans la banlieue dakaroise. Attraite à la barre du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, A.F., enceinte de 6 mois, est poursuivie pour coups et blessures volontaires avec usage d’arme blanche.



Autrement dit, éclaire Les Échos, repris par Seneweb, la restauratrice est accusée d’avoir porté atteinte à l’intégrité physique de son époux M. T. Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi, rembobine le journal : « Cette nuit-là, [l’accusée], prise d'une jalousie morbide, demande à son mari de supprimer le numéro d'une dame qui a appelé sur son téléphone. Celui-ci refuse catégoriquement. Il s’en suit une violente dispute dans la cuisine. Outré, [le mari] se déchaîne sur la femme, qui s'empare d'un couteau, et lui plante un coup au cou. »



Le journal rassure sur l’état de santé de l’homme : évacué d’urgence, son pronostic vital n’est plus engagé.