Yewwi annonce une marche nationale et internationale le 19 mai "contre la liquidation de Sonko"

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2023

Déthié Fall a pris la parole lors de la conférence des leaders de Yewwi avec une déclaration forte. Il a rappelé les décisions de justice rendues en première et en deuxième instance à l'encontre d'Ousmane Sonko, invitant à montrer à Macky Sall qu'ils ont le même courage que lui. Il a annoncé la tenue d'une marche nationale et internationale le 19 mai «contre cette campagne de liquidation de Ousmane Sonko».



M.Fall a informé que les détails de la marche nationale seraient communiqués ultérieurement et a invité les fédérations de la diaspora à organiser des marches le même jour.



Il a affirmé que Macky Sall poursuit uniquement ses propres intérêts et qu'il n'est pas en train de tracer le chemin pour le peuple sénégalais. Il a ajouté que la raison pour laquelle ils doivent rester unis et solidaires est que la solidarité se montre dans les moments difficiles.



Face aux actions de Macky Sall, Déthié Fall a appelé tous les Sénégalais à rester déterminés et mobilisés. Il a exprimé sa tristesse et son indignation face à la condamnation en appel à six mois de prison avec sursis d'Ousmane Sonko.



Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 a également déclaré que Yewwi Askan Wi continuera son combat. Il a ajouté que depuis 12 ans, Macky Sall a montré que sa seule volonté compte et qu'ils ont atteint les limites.





