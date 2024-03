Yoff: les promesses de Khalifa Sall aux acteurs de la pêche

Dans le cadre de la campagne électorale, Khalifa Sall, candidat de la coalition Khalifa Président était ce dimanche à Yoff. Il s'est rendu au quai de pêche où il a fait des promesses aux acteurs de la pêche.



À Yoff, les acteurs de la mer ont parlé pour tous les pêcheurs et mareyeurs du Sénégal. Leur désarroi est palpable, face à la précarité engendrée par les accords de pêche avec des industriels étrangers, a écrit Khalifa Sall sur sa page Facebook.



"Nos océans sont pillés, mettant en péril la subsistance des pêcheurs locaux. Une fois élu président de la République, je m'engage à mettre fin aux accords injustes qui ne profitent pas à notre pays. Je promets également de valoriser la pêche artisanale en développant la chaîne de valeur, notamment en investissant dans la conservation et la transformation des produits halieutiques", a promis M.Sall.



"Ensemble, nous pouvons restaurer la dignité de nos parents pêcheurs et protéger nos ressources marines pour les générations futures", ajoute-t-il.