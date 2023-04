Yoff : une étudiante, de retour d’une soirée aux Almadies, en plein ramadan, fauche des piétons

Selon les informations de Libération, le véhicule appartient à la société Sareq Sarl et conduit par une étudiante de 21 ans nommée M. Ndiouck.



Cette dernière, qui revenait d’une soirée en plein ramadan, a perdu le contrôle du volant, avant de percuter deux frères et des piétons dont leur maman se trouvant au bord de la route en attente d’un véhicule de transport en commun.

La voiture a ensuite fait des tonneaux avant de terminer sa course sur le mur de clôture de l’ancien aéroport.



L’un des frères, B. A. Diène, âgé de 23 ans, est mort sur le coup devant sa maman. Six blessés ont été enregistrés. La conductrice est en garde à vue.

