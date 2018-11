"You" innove avec son groupe de presse: A compter de lundi matin, Tfm MATIN sera en "live and direct"...Haj Bécaye Mbaye enrôlé à TFM...

En effet, nous sommes en mesure de révéler que Youssou Ndour, qui a décidé de mettre les bouchées double, a fini de concocter ce qu'on peut intituler un nouveau Plan d'Orientation Stratégique pour la raison connue.



En un mot comme en mille, dakarposte tient de bonnes sources qu'à compter de lundi prochain, la Tfm va innover avec une nouvelle rubrique dénommée TFM Matin. L'émission, qui passe jusqu'ici sur la RFM, sera désormais quotidien à partir de...6 heures du matin.



En fait, notre confrère Babacar Fall et son invité seront désormais visibles sur la télé implantée aux Almadies. Pour être précis, TFM Matin sera en "live and direct" à partir du studio flambant neuf installé, tenez-vous bien, à l'ancienne salle d'attente de Youssou Ndour aux Almadies. Pour ainsi dire que "You", conscient de la concurrence qui ira crescendo avec les fameux démissionnaires, a fini de prendre le taureau par les cornes.



Cela dit, dakarposte est en mesure de révéler que le célèbre Haj Bécaye Mbaye a démissionné de la 2STV pour rallier TFM. A preuve, il va animer le plateau du direct du combat de lutte entre Balla Gaye et Modou Lô dont l'exclusivité a été raflée par la télé de "You".



Une affiche alléchante dédiée, faut-il le rappeler, au Président de la République Macky Sall et organisée par Gaston Mbengue.



Les prochains jours nous édifieront bien... .