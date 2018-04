Youssou Ndour invité d'honneur et représentant de l’Afrique à la 12ème édition des Journées Européennes du Développement les 5 et 6 juin 2018 à Bruxelles Youssou Ndour, Ministre conseiller du Président S.E.M. Macky Sall, est l'invité d'honneur de la Commission européenne et a été choisi pour représenter le continent Africain à la 12ème édition des Journées Européennes du Développement qui se déroulera les 5 et 6 juin 2018 à Bruxelles (Belgique).Un forum regroupe plus de 8 000 acteurs internationaux influents de la communauté du développement aux côtés de chefs d'Etats du monde entier. A travers sa fondation mais aussi sa musique, M. Youssou Ndour s'investit dans la promotion des droits des femmes et des enfants, la réduction des inégalités mais aussi le développement durable.

